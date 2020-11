L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul derby fra Palermo e Catania.

Non battere il Catania sarebbe un’altra mazzata per il morale della squadra e un duro colpo per i tifosi. Se non dovessero arrivare i tre punti, sarebbe giusto rivedere programma e ambizioni, perché la classifica sarebbe ancora più impietosa.





Fondamentale, quindi, vincere questo derby anomalo.