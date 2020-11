L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul derby Palermo-Catania

Non ci sarà il pubblico, che si sintonizzerà davanti le tv a soffrire per la propria squadra. Se i rosa riusciranno a vincere la loro prima partita stagionale contro gli etnei potranno cancellare tutte le bruttezze di questa prima parte di stagione.





I numeri dicono che il Catania è più forte. Al Palermo più che i punti manca il gioco, la capacità di essere incisivo. Sarà importante vincere anche per Boscaglia, accolto come un “mago” a Palermo, il miglior tecnico sul mercato, che non ha ancora dato un’identità alla squadra.