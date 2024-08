Gds: “Palermo, oggi c’è l’abbraccio con i tifosi al Barbera”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e l’abbraccio ai tifosi.

Sono passati 469 giorni dall’ultima volta che il Barbera ha aperto i cancelli ai tifosi per un allenamento. L’ultima occasione risale alla stagione 2022/23, quando il Palermo era in piena lotta per i play-off, e una folla enorme si radunò tra la curva Nord superiore e la tribuna per incoraggiare la squadra. Sebbene quella rincorsa non abbia avuto esito positivo, la passione dei tifosi rosanero è rimasta immutata. Oggi, con la curva Nord completamente disponibile (ma non la tribuna), ci sarà finalmente l’abbraccio tra i tifosi e i giocatori, oltre che con Dionisi e De Sanctis, figure chiave del nuovo corso del City Football Group per questa stagione. L’allenamento è fissato per le 18:30, ma lo stadio aprirà le porte alle 17:00, offrendo al pubblico palermitano l’opportunità di riconnettersi con la propria casa calcistica in vista del debutto ufficiale il 1° settembre contro il Cosenza.

Nel frattempo, tra i due allenamenti a porte aperte, non sono mancate le occasioni per incontrare la squadra: dalle amichevoli con Melita e Lommel, alla presentazione del centro sportivo di Torretta, con un collegamento video dal Barbera e la presenza di ex giocatori rosanero.

La vendita dei biglietti per la trasferta di Pisa procede a gonfie vele: su 700 posti disponibili, sono già stati venduti quasi 450 tagliandi, e uno dei due settori riservati ai tifosi del Palermo è già esaurito. È probabile che tra oggi e domani tutti i posti riservati agli ospiti alla Cetilar Arena vengano occupati, colorando lo stadio di rosanero per la partita di sabato sera. Anche la vendita dei biglietti per la successiva trasferta allo Zini di Cremona, in programma martedì prossimo, sta andando molto bene: quasi 400 biglietti sono già stati venduti nel settore ospiti, con ancora sei giorni a disposizione per acquistarli.

