Gds: “Palermo, Sirigu a un passo dal ritorno. Aveva già vestito la maglia rosa nel periodo d’oro di Zamparini”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sul mercato del Palermo e sul possibile ritorno di Salvatore Sirigu.

Salvatore Sirigu è diventato il principale candidato per difendere la porta del Palermo. Per il portiere classe 1987, si tratterebbe di un ritorno significativo in Sicilia, dove la sua carriera è iniziata proprio con la maglia rosanero.

L’infortunio di Gomis durante la partita contro il Brescia, che ha riportato una lesione al tendine rotuleo, ha spinto il Palermo a cercare rapidamente un nuovo portiere. La dirigenza, guidata dal ds De Sanctis, ha esplorato varie opzioni di alto profilo, tra cui Costil, Consigli e Kastrati. Inizialmente sembrava che il francese Costil fosse in vantaggio, ma nelle ultime ore Sirigu ha preso il sopravvento.

La storia di Sirigu e la Sicilia è un vero e proprio idillio iniziato nel 2005, quando il giovane portiere arrivò al Palermo dal Venezia. Dopo due anni nelle giovanili e prestiti alla Cremonese e all’Ancona, la sua carriera ebbe una svolta decisiva nella stagione 2009/10, quando Walter Zenga lo promosse titolare al posto di Rubinho. Sirigu si impose con prestazioni eccellenti, contribuendo a portare il Palermo vicino alla qualificazione in Champions League, sotto la guida di Delio Rossi che subentrò a Zenga.

Nella stagione successiva, il Palermo raggiunse la finale di Coppa Italia contro l’Inter, ma fu sconfitto. Dopo quell’annata, Sirigu si trasferì al Paris Saint-Germain, dove vinse 13 trofei, tra cui 4 Ligue 1. Successivamente, Sirigu ha giocato in prestito con Siviglia e Osasuna, prima di tornare in Italia con il Torino, seguito da esperienze con Genoa, Napoli (dove ha vinto lo scudetto), Nizza, Fiorentina e infine con i turchi del Fatih Karagümrük, da cui si è svincolato lo scorso 30 giugno. In nazionale, ha collezionato 28 presenze e ha contribuito alla vittoria dell’Europeo con l’Italia di Mancini.

Ora, Sirigu potrebbe tornare a difendere i pali del Palermo, riprendendo la sua storia proprio da dove era iniziata. La sua inclusione in rosa non richiederebbe un posto nella lista “bandiera”, poiché non c’è continuità tra il vecchio Palermo e l’attuale società. Sirigu andrebbe a sostituire l’infortunato Gomis nella lista A, lasciando al Palermo due posti liberi nella lista “Over”.