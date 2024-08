Gazzetta dello Sport: “Niente accordo economico, no a Consigli. Palermo, torna Sirigu”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato del Palermo e sul possibile ritorno di Sirigu.

Il successore di Gomis potrebbe avere finalmente un nome. Dopo 48 ore di affannata ricerca per un sostituto del portiere che ha riportato la lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro, il Palermo ha scelto la strada per un ritorno romantico: quello di Salvatore Sirigu, che in rosanero è cresciuto ed esploso tra il 2009 e il 2011, quando venne acquistato dal PSG. Il pezzo pregiato che 13 anni fa produsse una bella plusvalenza per l’allora presidente Zamparini oggi è diventato la soluzione per tamponare l’emergenza. L’accordo è stato raggiunto, si attende l’ok da Manchester, per poi procedere alle visite. Prima di arrivare all’ex azzurro, il d.s. De Sanctis ha fatto diversi colloqui. Il primo con Consigli del Sassuolo, senza trovare l’intesa sulle cifre, poi è stata la volta di Costil, con lui a Salerno la scorsa stagione, infine Brenno, lo scorso anno al Bari e tornato al Gremio. Alla fine è prevalsa l’opzione Sirigu, svincolato dopo l’esperienza al Karagümrük in Turchia, via Nizza. Difficile capire, in caso di ok dalla casa madre, se Sirigu arriverà in tempo per la gara di Pisa, dove in porta andrà Desplanches.