Scambio Napoli-Juve: un’altra pazza idea per prendere Chiesa | Al lavoro per far quadrare le cifre

Ancora incerto il futuro di Chiesa. Il giocatore vuole il Napoli, e il club propone uno scambio “pazzo”

Il destino di Federico Chiesa è ancora incerto. Un giocatore passato da assoluto protagonista a separato in casa, a Torino, che nel pieno della maturità calcistica e dopo la stagione più complicata probabilmente della sua carriera cerca riscatto.

Nonostante sia ormai ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta, e la Juve abbia deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, gli estimatori non mancano. Sono le rivali più agguerrite dei bianconeri però ad avere messo gli occhi sul laterale della nazionale.

Prima l’Inter, con Marotta che spera di riuscire a prendere il prossimo anno a parametro zero. Poi il Milan, che si sarebbe interessato anche nell’ambito di alcune operazioni (come quella di Kalulu o di Saelemaekers). E infine il Napoli, che insieme alla Roma era stata la squadra più interessata al giocatore. I partenopei potrebbero mettere sul tavolo per arrivare a Chiesa una contropartita gradita al nuovo allenatore della Juventus.

Scambio Napoli-Juve

Le ipotesi di scambio sono state tante dall’inizio del mercato, ma Federico Chiesa è ancora alla Continassa. Si allena, non è convocato per le amichevoli – difficile una sua convocazione per lunedì – ma rimane a Torino. Per portarlo via serve, nonostante la rottura con il club, un’offerta seria.

Ecco perché la Juventus ancora in fa di “costruzione” della rosa, potrebbe accettare uno scambio con un giocatore gradito a Thiago Motta. L’ex Bologna sta cercando la quadra a centrocampo, e un giocatore in uscita dal Napoli potrebbe fare al caso suo.

Napoli, Folorunsho verso l’addio

Ed ecco che in questo senso può prendere quota l’ipotesi Folorunsho, per arrivare a Chiesa. Il giocatore, convocato agli Europei da Spalletti arriva da una stagione importante giocata con la maglia del Verona. Di proprietà del Napoli, Conte non dovrebbe puntare su di lui, e sulle sue tracce c’è già la Lazio.

Il centrocampista piace alla Continassa, e in caso di proposta da parte del Napoli la Juventus potrebbe concretamente valutare uno scambio con Chiesa. La volontà del giocatore è quella di effettuare finalmente il salto di qualità, dopo una ottima stagione a Verona; poi dovrà valutare la migliore offerta. A Napoli potrebbe faticare a trovare spazio, mentre Chiesa abbraccerebbe Conte in una fase cruciale della sua carriera. Uno scambio dunque, che qualora andasse in porto, farebbe tutti contenti.