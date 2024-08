Gds: “Palermo, il Catanzaro vuole Di Mariano. Con offerta adeguata parte?”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e il Catanzaro che vuole Di Mariano.

Il Palermo è vicino a chiudere per il portiere, ma per gli altri reparti le trattative sono ancora in corso. De Sanctis è alla ricerca di un difensore centrale, soprattutto a causa dell’infortunio di Lucioni, che limita le alternative per Dionisi accanto a Nedelcearu, Nikolaou o Ceccaroni. Peda è considerato ancora troppo giovane per garantire affidabilità in termini di carisma ed esperienza, mentre Graves è in uscita, sebbene il suo trasferimento alla Reggiana abbia subito un rallentamento. Questo ritardo è dovuto al fatto che il Palermo non ha ancora trovato un sostituto adeguato sul mercato, il che rende la cessione del difensore danese incerta. Ceccherini del Verona è il nome preferito da De Sanctis, e ogni giorno potrebbe essere quello giusto per concludere l’affare.

Sul fronte offensivo, il Palermo necessita di un giocatore che possa offrire nuove opzioni tattiche a Dionisi. La trattativa per Crnac è ormai chiusa, con il Norwich che ha offerto 11 milioni di euro al Rakow, che ha accettato senza esitazioni. Per Allende, il Celta Vigo sta cercando di vendere al miglior offerente, complicando ulteriormente la trattativa. Nel frattempo, il Catanzaro ha mostrato interesse per Di Mariano, e il Palermo potrebbe considerare una sua cessione di fronte a un’offerta adeguata.