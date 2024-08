Gds: “Palermo verso il Pisa. Il centrocampo è… mobile, Gomes sempre in regia”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la preparazione verso il Pisa.

La posizione di Gomes nel centrocampo del Palermo continua a essere un enigma tattico, specialmente ora che accanto a lui c’è Blin, un altro giocatore abile sia nell’impostazione che nell’interdizione. Gomes, ex City e PSG, rimane il primo riferimento per far ripartire il gioco, ma il suo baricentro sembra essersi ulteriormente abbassato rispetto al passato. Questo abbassamento può creare uno squilibrio nella linea a tre del centrocampo rosanero, soprattutto perché Blin e Ranocchia hanno compiti diversi: Blin si muove come raccordo tra attacco e difesa, mentre Ranocchia agisce quasi a ridosso del tridente offensivo.

Il posizionamento di Gomes diventa quindi cruciale. Una presenza più massiccia nella propria area di rigore può aiutare i centrali difensivi, ma rischia di rallentare la manovra offensiva, costringendo gli attaccanti a giocare più lontano dalla porta. Questo si è visto chiaramente nelle partite contro Parma e Brescia, dove Gomes, pur essendo il primo riferimento nell’uscita palla al piede, ha spesso passato il pallone in orizzontale o verso i terzini, piuttosto che cercare Blin e Ranocchia in profondità. Tale situazione ha rallentato il gioco del Palermo, obbligando Insigne, Di Francesco e Brunori ad arretrare per cercare di costruire l’azione.

Per Dionisi, questo rappresenta un dilemma tattico nel suo 4-3-3. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di ripristinare Ranocchia nel ruolo di trequartista in un 4-2-3-1, ruolo in cui ha brillato nei suoi primi mesi a Palermo. Questo spostamento potrebbe aumentare la pericolosità offensiva della squadra, ma potrebbe anche esporre la difesa a maggiori rischi.

Il rientro di Segre, sebbene i tempi siano ancora incerti, potrebbe complicare ulteriormente le scelte di Dionisi. Segre è più orientato all’attacco e potrebbe sottrarre il posto da titolare a uno dei due francesi, probabilmente a Gomes. Fino al suo ritorno, potrebbero esserci sorprese a centrocampo, soprattutto dopo la prestazione non ottimale contro il Brescia. Verre, Saric e Vasic sono tutti in attesa di una possibilità, e Dionisi potrebbe decidere di affidarsi a uno di loro per la prossima partita contro il Pisa.