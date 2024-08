Schira: “Palermo, Sirigu a un passo dal ritorno. Ecco la durata del contratto”

“Sirigu a un passo dal ritorno a Palermo“, questo quanto scritto da Niccolò Schira, in riferimento all’imminente ritorno in rosanero di Salvatore Sirigu. Il portiere che ha esordito nel calcio che conta proprio con i colori rosanero. Il giornalista esperto di calciomercato attraverso X ha riportato anche quella che sarà la durata del contratto:

Salvatore #Sirigu is one step away to return to #Palermo as a free agent. Contract until 2025 with the option for 2026. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 21, 2024