Corriere dello Sport: “Palermo chiama. Sirigu risponde”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul ritorno a Palermo di Salvatore Sirigu.

Da semplice suggestione a obiettivo concreto, il ritorno di Salvatore Sirigu a Palermo sta diventando sempre più una realtà. Il portiere classe 1987, attualmente svincolato dopo un periodo in Turchia con il Fatih Karagümrük, è ora il principale candidato per prendere il posto di Gomis, infortunato gravemente durante la partita contro il Brescia. Il Palermo, che ha subito cercato un sostituto sul mercato, sta valutando diversi profili da affiancare a Desplanches. Sebbene Benoit Costil, anch’egli svincolato dopo l’esperienza alla Salernitana, rimanga un’opzione possibile, Sirigu sembra essere in pole position.

Siamo ormai alla stretta finale. Il ritorno di Sirigu a Palermo avverrebbe dopo 13 anni, ma non occuperebbe lo slot riservato ai giocatori bandiera, poiché non vi è continuità tra l’U.S. Città di Palermo, dove militava in passato, e l’attuale società. Sirigu conosce bene l’ambiente e alcuni membri dello staff dirigenziale, avendo partecipato con il ds De Sanctis agli Europei del 2012 e avendo giocato insieme a Migliaccio, ora braccio destro del direttore sportivo, durante gli anni d’oro del Palermo. È proprio il Palermo che nel 2010 sfiorò la qualificazione in Champions League e nel 2011 disputò la finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Salvatore Sirigu ha già manifestato la sua disponibilità a trasferirsi e tornare nel club che lo ha lanciato tra i professionisti nel 2006 e con cui ha esordito in Serie A nel 2009. Sebbene tutti i segnali puntino verso Sirigu come sostituto di Gomis, il Palermo mantiene aperte altre opzioni. Tra queste, Elhan Kastrati del Cittadella, che però il club veneto non vuole cedere, e il brasiliano Brenno, ex Bari, che è tornato al Gremio.