Corriere dello Sport: “Palermo, Graves lascia per l’Olanda? Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sulla possibile partenza di Graves.

E’ il nodo portiere ad avere monopolizzato nelle ultime ore l’attenzione del ds De Sanctis ma questo non significa che, in chiave mercato, il Palermo non sia vigile su altri fronti. Complice l’infortunio di Lucioni, i rosanero sono a caccia di un difensore centrale (Graves, che sembrava vicino alla Reggiana, potrebbe andare in Olanda) e arriverà, inoltre, un attaccante. Una punta da aggiungere numericamente a Brunori ed Henry e in grado, in avanti, di interpretare più ruoli. Di Mariano, intanto, è seguito dal Sassuolo e piace anche al Catanzaro.

ABBRACCIO DEI TIFOSI. Dopo avere ripreso confidenza con i campi del centro sportivo a Torretta, questo pomeriggio (ore 18,30) la squadra ritroverà il calore del pubblico del “Barbera” in occasione di un allenamento a porte aperte. Il Barbera si sta rifacendo il look in vista della prima gara interna di campionato in programma l’1 settembre contro il Cosenza.