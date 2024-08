Corriere dello Sport: “Torregrossa-Cosenza. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Il Catania ha annunciato la cessione del difensore italo-ivoriano Devid Eugene Bouah (23) alla Carrarese. Sul fronte delle cessioni, anche il Pisa è molto attivo: il bomber Ernesto Torregrossa (31) è nel mirino del Cosenza, mentre il centrocampista Artur Ionita (31) ha ricevuto un’offerta biennale dal Trapani. Maxime Leverbe (27), difensore centrale, si è trasferito al Vicenza a titolo definitivo, mentre il centravanti Edgaras Dubickas (25) è prossimo al passaggio al Feralpisalò dopo una buona stagione con il Brescia. Salvatore Santoro (24), mediano, è stato ceduto alla SPAL, mentre i giovani difensori Andrea Primasso (19) e Francesco Coppola (19) sono stati ceduti in prestito al Sestri Levante e alla Vis Pesaro rispettivamente.

La Juve Stabia ha ufficializzato la cessione del centrocampista Federico Romeo (22) alla Ternana e sta lavorando per il ritorno dell’esterno Matteo Stoppa (24) dalla Sampdoria. Tra i nomi seguiti c’è anche il centrocampista Federico Zuccon (21), cresciuto nell’Atalanta.

Nel frattempo, il Catanzaro si appresta ad accogliere il terzino destro Tommaso Cassandro (24), che oggi sosterrà le visite mediche per completare il trasferimento in prestito dal Como, con diritto di riscatto.

Sul fronte delle uscite, il Frosinone ha ceduto il giovane fantasista Simone Cangianiello (2004) al Sorrento a titolo definitivo, mentre il difensore Evan Bouabre (2003) è stato mandato in prestito alla Pergolettese.

Per quanto riguarda Joao Pedro, dopo la risoluzione del contratto con il Fenerbahce, la Salernitana continua a monitorare la situazione, anche se l’operazione è attualmente bloccata per via dei costi elevati e delle incertezze legate all’età del giocatore. Verona e Genoa sono anch’essi interessati. La Salernitana sta valutando anche l’acquisto di un giovane attaccante austriaco di 23 anni con la formula del prestito e obbligo di riscatto a 3 milioni in caso di promozione in Serie A. Il Catanzaro, dal canto suo, ha espresso interesse per Mamadou Coulibaly (25) e potrebbe offrire in cambio il difensore Luka Krajnc (29), ma la Salernitana preferirebbe un trasferimento per contanti.

Sul fronte degli acquisti, la Salernitana ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista francese Jeff Reine-Adélaïde (26), originario della Martinica, che ha firmato un contratto biennale e indosserà la maglia numero 19. Cresciuto nel settore giovanile del Lens, Reine-Adélaïde ha giocato con l’Arsenal e il Lione, collezionando presenze in Champions League ed Europa League. Arriva in Italia da svincolato dopo una stagione in Belgio al Molenbeek.

Inoltre, la Salernitana ha ufficializzato l’ingaggio di Roberto Soriano (33), ex Bologna, che ha firmato un contratto annuale e vestirà la maglia numero 21. Soriano, che ha quasi 300 presenze in Serie A tra Sampdoria, Torino e Bologna, oltre a un’esperienza in Liga con il Villarreal, si è detto entusiasta di unirsi alla Salernitana, sottolineando la sua volontà di contribuire con esperienza e determinazione, giocando preferibilmente come mezzala.

Sul fronte societario, la situazione della Salernitana è ancora in evoluzione. Le trattative per la cessione del club sono in corso, ma non si registrano progressi significativi. Tra i potenziali acquirenti figurano un imprenditore del Nord, un imprenditore campano e il fondo americano Laird Norton Company, che gestisce circa 14 miliardi di euro di asset.