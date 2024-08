Corriere dello Sport: “Atalanta, colpo Bellanova. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

La reattività nel centrare i nuovi (vecchi) obiettivi ha in qualche modo caratterizzato il calciomercato dell’Atalanta. Così dopo Marc Pubill (21), saltato per problemi fisici e Wesley (20), bloccato dopo alcune richieste del Flamengo, la Dea ha trovato rapidamente l’accordo con il Torino per Raoul Bellanova (24) sulla base di 20 milioni più 5 di bonus. Di certo, l’affare con i granata è stato facilitato anche dagli ottimi rapporti con l’agente dell’esterno e dalla volontà condivisa di arrivare al giocatore, lui sì una sorta di pallino dei dirigenti della Dea che lo seguivano da diverso tempo. E che quindi è tornato d’attualità appena sono sorti dei problemi con il Flamengo. Quali? Quando c’era da organizzare le visite mediche per Wesley, ovvero in occasione dello scambio dei documenti, i brasiliani hanno modificato delle condizioni e avanzato nuove pretese chiedendo la permanenza del calciatore per le prossime partite, prima del viaggio in Italia. In quel momento la Dea ha deciso di abbandonare il tavolo della trattativa e di virare appunto su Bellanova, ritenuto il profilo ideale per il gioco dinamico di Gian Piero Gasperini (66). Ieri le parti hanno lavorato quindi a lungo per definire anche i dettagli ed organizzare le visite mediche del Nazionale italiano, con il Torino pronto a sostituirlo con Marcus Pedersen (24) del Feyenoord. L’intesa con il club olandese è stata infatti abbastanza rapida: si tratta di un prestito oneroso da circa 1 milione con un riscatto sui 3. I tifosi granata non hanno certo appreso la notizia di Bellanova, altra cessione eccellente del club, a cuor leggero: c’è molto fermento in negativo.

I GIORNI DEL CONDOR. Sarà un finale di calciomercato molto dinamico pure per il Monza. I brianzoli sono infatti molto vicini ad Alessio Zerbin (25) del Napoli, che piace anche al Bologna ma è in odore di ritorno dopo l’esperienza della passata stagione. Mentre per il ruolo di portiere piace molto Stefano Turati (22) del Sassuolo. Il Como, invece, oggi potrebbe chiudere per Sergi Roberto (32) e intanto tratta Filippo Terracciano (21) del Milan e si avvicina a Nico Paz (19) del Real Madrid. In quest’ultimo caso le merengues vorrebbero cedere il centrocampista classe 2004 senza perderne il controllo, inserendo quindi una recompra. A proposito di cessioni: dopo l’accordo della scorsa settimana, sono stati definiti anche i dettagli della vendita di El Bilal Touré (22) che lascia l’Atalanta e va allo Stoccarda per circa 25 milioni di euro. Solo un anno fa era stato pagato 30 milioni.

RESCISSIONE. Ieri il Fenerbahce ha rescisso ufficialmente il contratto di Joao Pedro (32). In serie A l’italo-brasiliano è stato accostato a Genoa e Verona. A proposito dei liguri: i rossoblù pensano sempre a Fabio Miretti (21) e Tommaso Pobega (25), con lo juventino ancora al primo posto delle preferenze del tecnico Alberto Gilardino (42). Tra le alternative ci sarebbe, poi, anche lo svedese Williot Swedberg (20) del Celta Vigo.