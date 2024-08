Serie B, Cremonese-Palermo: via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti. Le info

La Cremonese ha attivato due promo speciale per i tifosi grigiorossi che vorranno assistere dai distinti Gianluca Vialli al doppio impegno ravvicinato di campionato in programma alla seconda e alla terza giornata, vale a dire Cremonese-Carrarese (sabato 24 agosto alle 20.30) e Cremonese-Palermo (martedì 27 agosto alle 20.30).

Due promo per le sfide con Carrarese e Palermo

I biglietti delle due gare saranno acquistabili simultaneamente ad un prezzo ridotto. L’offerta è valida esclusivamente presso la biglietteria dello stadio Zini ed è attiva fino alle ore 19.30 di venerdì 23 agosto.

U.S. Cremonese comunica che in occasione dell’incontro CREMONESE – PALERMO (3° giornata del Campionato di Serie BKT 2024/2025) in programma Martedì 27 agosto 2024 ore 20:30 allo Stadio “Zini” di Cremona, la vendita dei tagliandi inizierà alle 16:30 di lunedì 19 agosto 2024 e terminerà, salvo sold out, alle 19:00 di lunedì 26 agosto 2024.

ONLINE sul sito https://sport.ticketone.it

PUNTI VENDITA

I punti vendita abilitati sul territorio nazionale sono ricercabili attraverso il link: https://www.ticketone.it/help/outlets/

Il Settore Ospiti denominato “CURVA NORD” permette una capienza pari a 2.425 tifosi.

I prezzi di acquisto dei tagliandi già comprensivi di diritti di prevendita sono i seguenti:

INTERO: € 15,00 + commissioni società emittente

GIOVANE: € 10,00 (riservata a RAGAZZI dai 14 anni COMPIUTI ai 18 anni NON COMPIUTI AL GIORNO DELLA GARA)

JUNIOR: € 5,00 (ragazzi/e di età inferiore ai 14 anni alla data della gara)

I biglietti del Settore Ospiti si possono acquistare fino alle ore 19.00 di Lunedì 26 agosto 2024.

CAMBIO UTILIZZATORE

Per il settore ospiti non è consentito il cambio nominativo.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per poter accedere allo stadio si dovrà essere in possesso di:

biglietto per la partita (anche su supporto elettronico);

documento di identità in corso di validità;

Si raccomanda di presentarsi in anticipo sull’orario dell’evento per evitare code e assembramenti ai tornelli; nelle fasi di ingresso, di permanenza e di uscita dall’impianto seguire sempre le istruzioni del personale di servizio in modo tale da garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Per l’itinerario da percorrere per i tifosi ospiti (CLICCA QUI)

NOTA: per l’introduzione di bandiere, striscioni, tamburo, megafono, ecc. si veda l’apposita pagina (CLICCA QUI).

Si invita a prendere visione del Regolamento Stadio, del Codice di Condotta adottato da U.S. Cremonese nonché dei Termini e Condizioni d’acquisto di Abbonamenti e Biglietti.