L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul CDA del Palermo. Verrà tracciato un primo bilancio sull’attività del club rosanero, in attesa della Serie C che potrebbe essere ratificata il 3 giugno. Si parlerà anche della scelta del nuovo allenatore e del budget da stanziare per il prossimo mercato, oltre al capitolo centro sportivo con l’intenzione di costruirlo a Torretta.