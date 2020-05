L’edizione odierna de “La Sicilia” riporta le dichiarazioni di Rinaldo Sagramola, AD del Palermo: «Sono contento per chi ha avuto il coraggio, forse l’incoscienza, di gettarsi in questa avventura determinando una rinascita sportiva, da tutti attesa ma certamente non così scontata: la famiglia Mirri e il vicepresidente Tony Di Piazza. In particolare per il presidente Dario Mirri, vero traino dell’intero progetto. L’obiettivo, avuta certezza del risultato, sarà di allestire una squadra competitiva, in grado di affrontare, possibilmente da protagonista, un torneo complicato come la Lega Pro. Tutti conoscono i nostri piani per il futuro, ossia tornare nell’élite del calcio nazionale il più rapidamente possibile ma i progetti della società non sono soltanto calcistici, mirano più ambiziosamente alla valorizzazione del rapporto con il territorio, tramite lo sviluppo del settore giovanile e della divisione femminile, alla realizzazione di un nostro centro sportivo e, si spera, alla ristrutturazione in chiave moderna e più funzionale dello stadio».