L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro di Mario Alberto Santana. Chiudere la carriera riportando il Palermo tra i professionisti o tentare di raggiungere un primato mai ottenuto da nessun calciatore rosanero? La sua volontà sembrerebbe quella di tornare protagonista sul terreno di gioco. Sa bene di poter realizzare un record impensabile fino a qualche tempo fa. E’ andato a segno col Palermo in A, B, D e Coppa Uefa. Per chiudere il cerchio manca una rete in Serie C. Diverrebbe il primo calciatore del Palermo capace di tale impresa, scavalcando Brienza. In caso contrario, per lui potrebbero spalancarsi altre porte, sempre all’interno del club rosanero, dove troverebbe comunque un posto nella dirigenza o nell’area tecnica.