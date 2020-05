L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’addio per nulla amichevole di Pergolizzi. La società non intende rispondere alle accuse velate del tecnico, secondo cui la scelta di non proseguire il rapporto sarebbe stata influenzata dagli umori di parte della tifoseria. Un amore mai sbocciato con il pubblico del “Barbera”. La società ha sempre difeso il tecnico, con l’unica tirata d’orecchi fatta pubblicamente riguardante le sue capacità comunicative. C’erano opinioni opposte tra le parti, tra cui lo scarso impiego di Mauri, giocatore sul quale il club ha puntato forte in estate.