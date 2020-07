L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia, riporta le parole del presidente della consulta d’indirizzo Leonardo Guarnotta che ha parlato della questione stadio: «Negli anni passati – prosegue Guarnotta – si era trovato un accordo sui costi di manutenzione straordinaria, che vennero presi in carico dalla società a compensazione del canone di concessione. Mi riprometto di parlarne anche col presidente del consiglio comunale, per sensibilizzarlo in tal senso. L’ipotesi di una sponsorizzazione potrebbe essere una soluzione, ma non so quanto praticabile».