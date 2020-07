L’edizione odierna parla della questione stadio Renzo Barbera. Sabato ci sarà un incontro tra il sindaco Orlando e la consulta d’indirizzo del Palermo. Il presidente di quest’ultima, il giudice Leonardo Guarnotta, ha dichiarato quanto segue: «Quando abbiamo costituito la consulta – spiega il magistrato – abbiamo deciso di contattare subito il sindaco per sbloccare la situazione dello stadio. La cifra che viene richiesta ci sembra esorbitante, in relazione al campionato che deve affrontare il Palermo, ma il sindaco ci ha assicurato che farà il possibile per risolvere la questione. Ci ha messo la faccia, coinvolgendo anche me lo scorso anno. Sarebbe assurdo giocare a Marsala o Enna, dopo aver fatto tanto per ridare il Palermo ai palermitani».