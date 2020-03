L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli allenamenti personalizzati dei giocatori del Palermo. Il calcio dilettantistico, dunque, si prepara ad uno stop ancor più lungo rispetto a quello attualmente stabilito e il Palermo, così come tutti i club di Serie D, non può far altro che attendere e sottostare alle direttive. La società rosanero ha già fatto sapere che comunicherà settimanalmente eventuali prolungamenti del periodo di inattività, che però per i singoli calciatori equivale ad allenarsi da soli in casa, seguendo il programma stilato dal preparatore atletico Petrucci subito dopo la chiusura del «Barbera». Ficarrotta, in mattinata ha postato su Instagram un video di una sua corsa sul tapis roulant, non potendo fare né giri di campo, né corsa all’aperto.