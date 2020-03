L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle “sfince” regalate dal presidente Mirri ai calciatori del Palermo. Una sorpresa, per tutta la rosa, che ieri ha ricevuto un pacchetto con tanto di dedica da parte del presidente, «Ora e sempre -si legge nel biglietto scritto da Mirri – forza ragazzi, viva Palermo,viva San Giuseppe (e San Lorenzo!). Non molleremo mai, forza». Pensiero apprezzato dai giocatori, che hanno pubblicamente ringraziato il presidente pubblicando su Instagram le foto del regalo ricevuto. «Grazie presidente del pensiero per tutti noi ragazzi», scrive il palermitano Lucera, ma chiaramente il pacco con i dolci è stato gradito anche da chi sta seguendo la tradizione per la prima volta, come Pelagotti: «Una persona unica – scrive il portiere – grazie presidente».