L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” pone la sua attenzione al mercato del Palermo, soprattutto per quanto concerne l’attacco.

La società di Mirri guarda con attenzione alla massa dei parametri zero e sta iniziando a sondare vari nomi tra quelli che, per il forfait delle loro società di appartenenza, si ritroveranno liberi da vincoli contrattuali.



Uno dei profili accostati ai rosanero per quanto riguarda il reparto offensivo è il ventottenne Polidori, rientrato al Siena dopo una seconda metà di stagione difficile al Piacenza: in totale, tra bianconeri ed emiliani, ha realizzato due reti in 22 presenze nello scorso campionato di terza serie.

Sempre per l’attacco i rosanero continuano a seguire Caturano dell’Entella. Per lui l’unico ostacolo da superare è l’ingaggio. Il suo contratto con i liguri prevede un compenso ben superiore al tetto ingaggi del Palermo.

Per il resto piace sempre Comi della Pro Vercelli, mentre la concorrenza rende sempre più complesse le ipotesi Brighenti e Corazza, entrambi ormai

lontani dalla Sicilia. Situazione diversa per Saraniti del Lecce, che si è

proposto per un ritorno a casa, essendo palermitano di nascita.