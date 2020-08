L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su quelle che saranno le operazioni di mercato del Palermo, che al momento sta portando avanti le trattative per far tornare alla base gli Under, oltre Felici.

Nel dettaglio, si cerca di stringere per Langella, che ha rinnovato col Pisa e potrebbe pure partire in ritiro con i toscani, ma rimane tra i principali obiettivi del Palermo in vista della nuova stagione.

Ancora tutto fermo con l’Atalanta per Kraja e con la Spal per Fallani, mentre si attende un colloquio col Verona per poter avere il via libera per Peretti. Un altro under accostato ai rosa è io classe 2000 Vincenzo Vitale, libero dopo la mancata iscrizione della Sicula Leonzio in Lega Pro. Sulle sue tracce ci sono anche club di Serie D come il Marina di Ragusa.