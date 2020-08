L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si è soffermato su quella che è la preparazione del Palermo in vista del ritiro. Ritiro la cui partenza è ancora tutta da definire.

Intanto, riporta il quotidiano, oggi per una parte dei calciatori del Palermo inizia di fatto la nuova stagione. Il gruppo dei giocatori che è rimasto a Palermo sarà convocato a partire da oggi per sostenere le visite mediche di rito, che quest’anno rappresentano solo una prima parte dei test a cui dovranno sottoporsi tutti i tesserati prima di partire per le Madonie.

Stando agli attuali protocolli sanitari previsti dalla Figc, infatti, i membri del

gruppo squadra dovranno sottoporsi al tampone e al test sierologico per individuare eventuali soggetti affetti da Covid-19, dopodiché i negativi potranno partire alla volta di Petralia Sottana.

Chi inizierà a svolgere i test saranno Accardi, Crivello, Floriano e Santana. Nei prossimi giorni si attende il rientro in Sicilia degli altri sette elementi a cui è stato prolungato il vincolo: Pelagotti, Doda, Lancini, Martin, Martinelli, Silipo e Lucca. Tutti quelli confermati in organico completeranno le visite mediche in prossimità della partenza verso le Madonie.