L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla panchina del Palermo. Una missione in trasferta quella di Sagramola e Castagnini. Proprio quando sembrava essere tornata in auge la pista Boscaglia, però, la dirigenza si è dovuta scontrare nuovamente con una situazione già nota: le richieste del tecnico gelese non cambiano, le distanze non si colmano e per quanto ci sia ancora una decina di giorni a disposizione per limare le differenze, le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti.

La separazione di Boscaglia dai liguri non è affatto garanzia di avvicinamento del Palermo. Ai rosa farebbe comodo un «aiuto» da parte del club di Chiavari, sotto forma di incentivo all’esodo o buonuscita (essendo

Boscaglia sotto contratto fino al 2021). Se arriverà un’offerta all’altezza, il tecnico accetterà.

Rimane in lizza Diana, mentre Caserta resta sempre in fondo alla lista. Il tempo per convincere Boscaglia stringe e il Palermo non fa passi avanti per accontentare le sue richieste.