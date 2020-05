L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione partenze in casa Palermo. Ieri, un’altra parte della «ciurma» ha lasciato la città. Peretti, Felici e Langella, tutti in prestito, sono tornati nelle loro città e hanno salutato i tifosi su Instagram. Sagramola discuterà con le loro società di appartenenza per tentare di trattenerli almeno un altro anno, così come Silipo, partito martedì alla volta di Roma.