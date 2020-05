L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche della questione relativa all’attaccante Giovanni Ricciardo. Martedì il giocatore ha incontrato Sagramola: l’intenzione della società è quello di rimettere ogni decisione in merito

all’attaccante nelle mani del nuovo allenatore. L’addio per Ricciardo è quasi certo. Intanto – scrive il quotidiano – non sono ancora state avviate trattative per il tecnico che prenderà il posto di Pergolizzi, ma la dirigenza del Palermo è pronta a fare un tentativo per Boscaglia, nonostante l’allenatore gelese abbia un altro anno di contratto con l’Entella in B. Le alternative, da Calori a Casera, non mancano di certo.