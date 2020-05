L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di valigie pronte in casa Palermo, mezza squadra è già ai saluti. i rosa – scrive il quotidiano – possono contare comunque su cinque certezze. Lancini e Martinelli rientrano tra queste. Stessa cosa per Pelagotti, che resterà in città fino a metà giugno come Floriano, altro «intoccabile» della schiera di calciatori attualmente sotto contratto col club di viale del Fante. A loro si aggiunge il palermitano Crivello, poi è tutto da vedere.