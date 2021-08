L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

E’ corsa a due per lo slot rimasto libero in organico. I nomi sul taccuino di Castagnini restano quelli di Fantacci dell’Empoli e Dall’Oglio del Catania.

Prima, però, bisognerà collocare gli “esuberi”: la società sta tentando di collocare Crivello in società di B come l’Alessandria, mentre Broh e Somma non hanno un grande mercato.