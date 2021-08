L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’amichevole fra Enna e Palermo.

Calcio d’inizio alle 17:30 allo stadio comunale “Generale Gaeta” di Enna, con porte aperte al pubblico. L’impianto ennese potrà ospitare fino a un massimo di 900 spettatori, nel rispetto delle normative vigenti in merito all’emergenza sanitaria.

I biglietti, che avranno il costo di tre euro per la gradinata e di cinque euro per la tribuna, saranno disponibili in prevendita con posto

preassegnato a partire da domani pomeriggio presso lo Sport Caffè di Fontanazza Massimo in via IV Novembre ad Enna. La vendita al

botteghino dello stadio non può essere effettuata. Per l’accesso allo stadio, oltre a un documento d’identità, sarà necessario essere in possesso del biglietto nominativo, accompagnato dal green pass o dall’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore prima dell’incontro, come previsto dall’art 4 del DL 105/2021 in vigore dal 6 agosto 2021.