L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Giro d’Italia a Palermo. E’ stop alle auto dalle 8 alle 17 di sabato per consentire il passaggio dei corridori che da Monreale arriveranno fino al centro del capoluogo. Entro questa sera le macchine andranno spostate perché alla mezzanotte tra oggi e domani la zona rimozione sarà in vigore fino alle 21 di sabato.

In via Libertà, più precisamente a Piazza Croci, sarà allestito una sorta di “Open Village”.

Il percorso è di 15 chilometri e la prima tappa sarà una cronometro. Saranno chiuse alle auto corso Calatafimi, sovrappasso viale Regione Siciliana, corso Calatafimi, Porta Nuova, corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Principe di Belmonte, via Michele Amari, via Emerico Amari, via Roma, piazza Don Sturzo, via Giuseppe Puglisi Bertolino, Piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Duca della Verdura, via Libertà, largo dell’Esedra, via Libertà.