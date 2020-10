L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui dubbi attorno all’ultima ordinanza di Musumeci.

I palermitani si dividono, c’è chi comprende l’uso della mascherina anche all’aperto e chi no. «Non è facile lavorare in queste condizioni – afferma Francesco Rizzuto – non è facile raccontare la storia di Palermo, perché è questo ciò che facciamo quando i turisti salgono sui nostri mezzi. Parliamo con loro indossando la mascherina. Ma sono le regole». «Serve senso di responsabilità da parte di ciascuno di noi – dice Gloria Ammirata – solo così ne usciremo fuori.

Il Covid c’è e dobbiamo conviverci. Dobbiamo fare in modo che ci faccia meno male possibile».