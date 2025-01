Gds: “Palermo, marcia super. In 360’ guadagnate sette posizioni”

Iniziare il nuovo anno con il giusto piglio era fondamentale per lasciarsi alle spalle un girone d’andata deludente e una classifica pericolante. Missione compiuta per il Palermo, che con le vittorie su Modena e Juve Stabia ha conquistato sei punti preziosi, risalendo fino al quinto posto. Come evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la promozione diretta appare ormai un traguardo irraggiungibile, ma centrare i play-off con il vantaggio del fattore campo e senza passare dal turno preliminare è un obiettivo concreto.

La squadra di Dionisi dovrà dimostrare che i recenti successi non sono frutto di un risveglio episodico, ma il risultato di un percorso di crescita fondato su lavoro e coesione. La svolta era stata già tentata a fine 2024 con la vittoria contro il Bari, ma la successiva sconfitta contro il Cittadella aveva fatto temere il peggio. L’avvicendamento in dirigenza tra De Sanctis e Osti, unito ai successi casalinghi di inizio anno, ha permesso al Palermo di invertire la rotta e guardare nuovamente avanti con fiducia.

Una classifica in risalita

Nelle ultime quattro partite, il Palermo ha guadagnato ben sette posizioni in classifica. Dopo il ko contro il Sassuolo, i rosa erano dodicesimi; ora sono quinti, a pari punti con la Juve Stabia ma con lo scontro diretto a favore. I 9 punti conquistati su 12 disponibili rappresentano uno dei migliori rendimenti del campionato: solo Pisa e Cremonese hanno fatto meglio, con 10 punti nello stesso periodo.

Nonostante il clima più sereno, qualche mugugno si è sentito anche nelle gare del 2025, con critiche verso Nikolaou per alcuni errori in impostazione e richiami a maggiore grinta durante il forcing avversario. Tuttavia, l’esultanza del pubblico al fischio finale contro la Juve Stabia ha testimoniato la fiducia rinnovata nei confronti della squadra e della società.

Sedici finali e un mercato da protagonisti

Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, il campionato è ancora lungo, con 16 partite da disputare. Mantenere l’attuale media punti (2,25 a partita nelle ultime quattro) sarà difficile, ma con il giusto atteggiamento e qualche innesto mirato sul mercato, sognare è lecito.

L’obiettivo primario sarà blindare il piazzamento play-off e, se possibile, migliorare il quinto posto attuale. La concorrenza è serrata, con undici squadre racchiuse in soli sei punti fino alla quindicesima posizione, ma i progressi mostrati di recente e i margini di miglioramento sono incoraggianti.