Gds: “Sirigu ribalta le gerarchie, Desplanches insegue”

Gli attaccanti della Juve Stabia probabilmente avranno ancora negli occhi le parate prodigiose di Salvatore Sirigu, che con i suoi interventi ha permesso al Palermo di mantenere il risultato intatto prima del gol decisivo di Le Douaron. Come sottolineato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nelle due vittorie che hanno segnato l’inizio del 2025 per i rosanero c’è lo zampino evidente del portiere sardo, confermato a sorpresa contro le “vespe” nonostante Desplanches fosse nuovamente disponibile.

Sirigu ha saputo trasmettere sicurezza ai compagni, tanto che Dionisi dovrà ora decidere se proseguire con lui anche nella prossima sfida contro la Reggiana. Il tecnico, nel post-partita contro la Juve Stabia, ha elogiato il numero 46, motivando la sua scelta con la volontà di dare continuità a una formazione che aveva già fatto bene contro il Modena. Nonostante un passo indietro sul piano collettivo, Sirigu è stato il migliore in campo, mantenendo inviolata la porta del Palermo per 180 minuti consecutivi.

Ritorno al passato per i tifosi rosanero

Le prestazioni di Sirigu hanno riportato i tifosi indietro di 15 anni, quando un giovane portiere ventitreenne contribuiva alle ambizioni europee del Palermo. Domenica, Sirigu è stato protagonista di due interventi decisivi: nel primo tempo ha deviato di piede un tentativo di Candellone al termine di una ripartenza fulminea, mentre nel secondo tempo ha compiuto un autentico miracolo su una girata ravvicinata di Adorante.

Desplanches, d’altro canto, si era già distinto con parate importanti nel corso della stagione, ma al momento sembra trasmettere meno sicurezza rispetto al compagno di reparto. Le ultime due panchine, oltre a consentirgli un pieno recupero dall’infortunio alla coscia, hanno avuto l’obiettivo di restituirgli quella serenità necessaria per evitare ulteriori errori che potrebbero minare la sua fiducia.

Dionisi e la gestione dei portieri: una questione di esperienza

Come riportato dal Giornale di Sicilia, Dionisi non è nuovo a dare maggiore spazio a portieri più esperti in momenti delicati della stagione. Già in estate aveva temporaneamente sostituito Desplanches con Gomis, e in passato, durante la sua esperienza al Sassuolo, aveva preferito l’esperto Consigli al giovane Cragno.