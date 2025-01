Butera: “Palermo, l’arrivo del “vichingo” sarebbe un chiaro segnale al campionato. Adesso va convinto”

Che il vento sia cambiato in casa Palermo è evidente, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Le due vittorie nelle prime partite del 2025 hanno portato sei punti fondamentali, migliorando la classifica e riportando serenità nell’ambiente, nonostante sugli spalti del Barbera si notino ancora troppi spazi vuoti. Come evidenziato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, è fondamentale mantenere i piedi per terra e cercare conferme, a partire dalla trasferta di domenica a Reggio Emilia.

Il Palermo non vince fuori casa da settembre, e le ultime tre trasferte contro Carrarese, Sassuolo e Cittadella si sono concluse con altrettante sconfitte. Una svolta lontano dal Barbera darebbe ancora più peso ai recenti successi contro Modena e Juve Stabia, consolidando la rinascita di una squadra che molti avevano già dato per spacciata.

Un nuovo spirito, ma c’è da lavorare

Come sottolinea Butera, qualcosa è cambiato nello spirito e nell’atteggiamento. La vittoria contro la Juve Stabia è stata emblematica: una partita vinta con sacrificio e compattezza, grazie anche alle parate decisive di Sirigu. La squadra ha dimostrato di sapersi unire nei momenti difficili, superando gli individualismi e i problemi che avevano zavorrato la prima parte della stagione.

Tuttavia, il cambio tattico verso il 3-5-2 ha mostrato nuovi limiti. Se il 4-3-3 garantiva una maggiore produzione offensiva (sebbene spesso poco efficace), il nuovo modulo ha reso più complessa l’organizzazione della manovra. Servirà tempo per adattarsi e affinare i principi di gioco, ma Dionisi dovrà accelerare il processo per garantire un’identità chiara alla squadra. Difesa e contropiede possono bastare in alcune partite, ma ai play-off – l’obiettivo dichiarato – serviranno soluzioni più fluide per rendere la fase offensiva efficace.

Mercato e Pohjanpalo, la chiave per il salto di qualità

Come riportato dal Giornale di Sicilia, il Palermo sta valutando rinforzi per consolidare il nuovo sistema di gioco. La priorità è un attaccante, e il nome di Joel Pohjanpalo non è una semplice suggestione. I contatti con il Venezia e con il giocatore sono già stati avviati, ma convincere il finlandese non sarà semplice, soprattutto considerando la posizione di classifica dei rosanero.

Pohjanpalo, con il suo stile da “vichingo”, rappresenterebbe un rinforzo di altissimo impatto, sia per i tifosi che in ottica play-off. Tuttavia, l’arrivo del bomber dovrà essere accompagnato da un miglioramento nel gioco. Parallelamente, il Palermo cerca un centrale difensivo e un terzo portiere per completare la rosa. Per quanto riguarda la fascia sinistra, Dionisi continuerà a puntare su Di Francesco.

Una strada tracciata verso i play-off

Il cammino del Palermo è ancora lungo, ma gli ultimi risultati hanno aperto uno spiraglio di fiducia. Consolidare la squadra, trovare nuove soluzioni tattiche e completare il mercato sono i passi necessari per affrontare al meglio la seconda parte della stagione e presentarsi ai play-off con ambizioni concrete.