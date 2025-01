Gds: “Palermo, Pohjanpalo non è una suggestione. Henry torna al Verona?”

Il Palermo ha puntato con decisione Joel Pohjanpalo, attaccante finlandese del Venezia, avviando i primi contatti con il club lagunare. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno già iniziato a lavorare su una possibile soluzione che possa accontentare tutte le parti coinvolte. L’obiettivo è quello di abbassare la clausola rescissoria di 6 milioni di euro prevista nel contratto del giocatore, in scadenza nel 2027, senza però scendere eccessivamente sotto questa cifra. Il Venezia, infatti, ha necessità di monetizzare per sbloccare il proprio mercato.

Un ruolo cruciale lo avrà la volontà del giocatore, che sta valutando attentamente la possibilità di trasferirsi in Sicilia. Con sei gol in 19 partite in Serie A in questa stagione, Pohjanpalo rappresenterebbe un rinforzo di altissimo livello per il Palermo, andando a formare una coppia d’attacco di grande spessore con Brunori. In termini economici, il trasferimento gli garantirebbe un ingaggio significativamente più alto rispetto ai 300 mila euro che percepisce attualmente al Venezia.

Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, il Venezia, in caso di cessione del finlandese, starebbe già valutando le alternative, con nomi come Belotti del Como e Shomurodov della Roma tra i possibili sostituti. Il Palermo, dal canto suo, vorrebbe chiudere l’operazione prima della chiusura del mercato, ormai distante meno di due settimane.

Un mercato mirato: obiettivi e strategie del Palermo

L’arrivo di Pohjanpalo potrebbe portare a un’uscita importante in attacco, con Henry tra i principali candidati. Il francese, autore di due reti in stagione, è arrivato in prestito dal Verona con un diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di promozione. Tuttavia, un eventuale accordo con il Verona potrebbe consentirgli di rientrare alla base, liberando spazio per il nuovo acquisto.

Come evidenziato da Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo sta lavorando anche su altri fronti. La priorità, oltre all’attaccante, è un difensore centrale esperto, con esperienza nei campionati maggiori e continuità d’impiego nella prima parte della stagione. Si cerca anche un portiere per completare il reparto con Sirigu e Desplanches.

Sul fronte delle cessioni, alcuni giocatori potrebbero lasciare per liberare slot in rosa, con Saric e Insigne tra i principali indiziati. Inoltre, tra gli under, si valutano le uscite di Appuah, Buttaro e Peda, a seconda delle offerte ricevute.

Il mercato rosanero prosegue a ritmo serrato, con Pohjanpalo al centro delle strategie, ma con uno sguardo attento anche agli altri reparti per costruire una squadra in grado di puntare in alto.