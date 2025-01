Corriere dello Sport: “Dorgu-United: colpo da 35 milioni. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Manchester United è a un passo dall’acquisto di Patrick Dorgu (20), esterno danese di proprietà del Lecce. Come riportato dal Corriere dello Sport, alcuni emissari dei Red Devils sono arrivati in Italia per definire i dettagli della clamorosa operazione. Dopo una prima offerta sui 30 milioni di euro, il club inglese ha alzato la proposta fino a circa 35 milioni, bonus inclusi, convincendo anche il giocatore con un importante contratto.

Il Lecce, che valuta il talento quasi 40 milioni, è pronto a salutare uno dei suoi gioielli, con il tecnico Ruben Amorim che si è confermato un grande estimatore dei calciatori scoperti da Pantaleo Corvino. L’operazione rappresenterebbe un affare record per il club salentino, che incasserebbe una cifra importante e si preparerebbe a gestire l’uscita con nuove mosse di mercato.

Affare record e movimenti di mercato

Nell’estate del 2023, lo Sporting aveva già prelevato Morten Hjulmand (25) dal Lecce, e ora un altro talento scoperto da Corvino è pronto a spiccare il volo verso uno dei top club europei. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Lecce ha ufficializzato la risoluzione del contratto con Andy Pelmard (24), che torna al Clermont.

Sul fronte Serie A, il Genoa ha accolto Maxwel Cornet (28), arrivato in prestito dal West Ham. Il giocatore ha completato ieri le visite mediche prima di firmare il contratto, annunciato in serata dal club. Intanto, Mario Balotelli (34) starebbe valutando di interrompere anticipatamente il proprio contratto con i rossoblù.

Torino, pressing per Ünder e movimenti sul mercato

Il Torino, invece, resta in attesa di novità su Cengiz Ünder (27). Come riportato dal Corriere dello Sport, i granata hanno chiesto al Fenerbahçe il giocatore in prestito, proponendo di condividere l’alto ingaggio del turco. Ünder, che ha offerte anche dalla Francia, preferirebbe tornare in Italia, rendendo questa una pista concreta.

Como e Cagliari, trattative in corso

Il Como sta ricevendo offerte per il portiere Emil Audero (28), che interessa anche al Watford, mentre il Cagliari ha trovato un’intesa con il Paok per la cessione del difensore polacco Mateusz Wieteska (27).