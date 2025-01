Corriere dello Sport: “Intrigo Saric. Bonfanti passa al Bari Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Nicholas Bonfanti (22) è il primo rinforzo del mercato di gennaio per il Bari. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante del Pisa si trasferisce in biancorosso in prestito oneroso senza diritto di riscatto. La trattativa è stata chiusa in mattinata dal direttore sportivo Magalini, già in parola con il club toscano. Bonfanti è atteso a Bari nelle prossime ore e da domani sarà a disposizione di Moreno Longo, che spera di poterlo utilizzare già nello scontro diretto contro il Cesena di Mignani, in programma sabato.

L’arrivo di Bonfanti rappresenta una boccata d’ossigeno per Longo, che nell’ultima settimana ha perso contemporaneamente Kevin Lasagna e Andrija Novakovich per infortunio, rimanendo con il solo Andrea Favilli, appena rientrato dopo un lungo stop.

Bonfanti, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e prelevato dal Modena a titolo definitivo lo scorso gennaio, ha segnato 4 gol in 14 presenze in questa stagione, ma a Pisa il suo spazio si era ridotto a causa dell’arrivo del danese Meister.

Colpo danese per il Sassuolo

Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Sassuolo ha ufficializzato l’acquisto di Laurs Østerby Skjellerup (22), centravanti danese, per una cifra intorno ai 4 milioni di euro più bonus. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2029. L’arrivo di Skjellerup potrebbe portare all’uscita di Luca Moro (24), che è stato proposto proprio al Bari, dove Longo accoglierebbe volentieri l’attaccante.

Cesena, nodo Saric e mercato in difesa

Il Cesena, invece, rischia di rimanere scoperto a centrocampo: il Palermo potrebbe cedere Dario Saric (27) alla Salernitana, come segnalato dal Corriere dello Sport, costringendo il club romagnolo a ripartire da zero nella ricerca di un rinforzo in quella zona del campo.

Anche la difesa del Cesena potrebbe cambiare volto: Marco Curto (26), impiegato meno frequentemente da Mignani, è finito nel mirino della Sampdoria, mentre Matteo Piacentini (26) e Riccardo Chiarello (31) cercano acquirenti rispettivamente in Serie C e B.

Reggiana, mercato fermo ma con qualche movimento in vista

Momento di stallo, infine, per la Reggiana, che secondo il Corriere dello Sport punta a un laterale mancino e tiene viva la pista per l’attaccante Manuel De Luca (26). Sul mercato in uscita ci sono Oliver Urso (26) e Giacomo Cavallini (20), mentre Elvis Kabashi (31) e Riccardo Fiamozzi (31) potrebbero rimanere in assenza di offerte concrete.