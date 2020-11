L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’avviso del sindaco Orlando ai suoi concittadini.

E’ pronto a chiudere le scuole dell’obbligo. Teme che la situazione sfugga di mano e provochi tragedia e lutti ancora più pesanti. Invita le persone a muoversi per lavoro o necessità.





Per i dipendenti comunali ha chiesto piani di smart working. Da dopodomani, divieto di stazionamento in centro e nelle zone del Politeama e di via Libertà dalle 16 alle 22.