L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giovanni Maga, virologo che dirige il laboratorio di Virologia Molecolare all’Istituto di Genetica Molecolare del Cnr di Pavia:



«L’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità indica che nell’attuale situazione non ci sono segnali positivi. Se dovesse continuare la tendenza attuale legata all’aumento delle infezioni senza un segnale chiaro di rallentamento, la probabilità maggiore è che i colori delle regioni diventino sempre più tendenti al rosso. Molto si deciderà nelle prossime due settimane, periodo di tempo nel quale vedremo la somma degli effetti legati alle disposizioni del governo attuate da metà ottobre sino ad ora. Si potrebbe assistere ad un miglioramento in termini di nuove infezioni, ma non ci sarà un riflesso immediato nei ricoveri e nelle terapie intensive, perché queste si riferiscono ad infezioni già avvenute».







«Se riuscissimo ad alleggerire il numero degli infetti in un arco di tempo maggiore, ad esempio un mese, si potrebbe registrare un alleggerimento della pressione attuale negli ospedali e già con questi tempi siamo vicini al Natale. Prima di allora è molto difficile avventurarsi in previsioni e le ipotesi sono due: la prima è mantenere, o eventualmente estendere, le misure restrittive e la seconda, in caso di deciso alleggerimento dell’infezione e della pressione ospedaliera, concedere una tregua nel periodo natalizio, anche per rilanciare l’economia. Ma dopo occorrerà verificare l’andamento per decidere se ripristinare altre chiusure al fine di contenere un eventuale peggioramento. Siamo in una fase dinamica. Difficile fare previsioni».