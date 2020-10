L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle condizioni di Palazzi. Sospiro di sollievo, il centrocampista ha riportato solamente una piccola lesione di primo grado al semitendinoso della coscia destra. Per lui si prospetta una settimana di stop, ma si cercherà di recuperarlo per il match contro il Bisceglie, in programma il 18 ottobre.