L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida Boscaglia-Braglia. L’allenatore rosanero ha ottenuto due promozioni in Serie B (in sole tre partecipazioni), mentre il prossimo avversario vanta il doppio di successi, più di qualunque altro allenatore in tutto il girone C. Il primo è un mago della regular season, il secondo un animale da play-off. E’ subito sfida fra due tecnici vincenti.