L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione legata al cimitero dei Rotoli di Palermo.

L’ex assessore ai Cimiteri è stato convocato in Procura. O forse si è presentato spontaneamente. Il pm Francesca Mazzocco ha ascoltato Roberto D’Agostino come persona informata dei fatti. L’inchiesta non si ferma da quando, a febbraio, fu scoperchiato un affare che ha portato all’emissione di dieci avvisi di garanzia per corruzione (ma anche per falso, abuso d’ufficio, violazioni ambientali) che ha sconquassato un settore sempre sull’orlo dell’emergenza.