L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione Coronavirus. Maggioranza di governo riunita in serata per decidere l’eventuale proroga dello stato d’emergenza per il Coronavirus, dopo il nuovo, brusco rialzo di infezioni registrato ieri in molte regioni d’Italia, Sicilia compresa, dove sono riapparsi numeri che non si vedevano da metà maggio, prima della fase 2: sette contagiati, di cui uno a Siracusa e sei residenti in provincia di Catania.

Nell’Isola, dunque, sale anche il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: da due a tre in un giorno, dopo settimane senza alcun malato Covid intubato o con ventilazione non invasiva.