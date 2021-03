L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ultimo giorno di zona gialla a Palermo.

I palermitani si sono riversati ovunque, prendendo d’assalto anche i locali di Mondello e Sferracavallo. Polizia, vigili e carabinieri hanno controllato ma senza intervenire.





Qualche momento di tensione a Mondello, dove i ristoratori si sono sentiti presi in giro: si poteva entrare nella zona “blindata” della piazza se si possedeva una fantomatica prenotazione in uno dei locali, ma guai ad avvicinarsi per chiedere se c’era posto, scattava la minaccia delle multe.