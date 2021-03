L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla corsa ai vaccini anti-Covid 19.

Hanno chiesto e ottenuto di essere vaccinati in anticipo rispetto alla data prevista, per evitare di perdere la priorità assegnata alla categoria, che da oggi non esisterà più.





«Ero prenotato per martedì (domani, ndr) – spiega un avvocato, che preferisce restare anonimo – ma si è diffusa la voce che, nei limiti delle dosi disponibili, sarebbe stato possibile ricevere il vaccino prima dello stop. Quando sono arrivato nel pomeriggio eravamo una ventina, disposti in una fila diversa dagli altri: abbiamo atteso il nostro turno e, alla fine, i medici hanno deciso che potevamo vaccinarci con le dosi rimaste di chi aveva rinunciato».