L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle ultime misure adottate a Palermo per le vaccinazioni. L’Asp di Palermo potenzia il sistema di prenotazione delle vaccinazioni portando da 3 a 7 le linee telefoniche a disposizione degli utenti – si legge -. «Al centro vaccinazione Settecannoli è impossibile vaccinare i bambini – segnala un genitore a Ditelo in diretta -. La mia bambina neonata ha saltato il richiamo e non sappiamo cosa fare. Hanno attivato un nuovo numero telefonico per potere prenotare mada otto giorni, provandoa tutte le ore, non riesco a parlare con nessuno. Il numero è sempre occupato o cade la linea». Per fronteggiare le tante richieste e ridurre i disagi, l’Asp ieri pomeriggio ha deciso dia ttivare ulteriori linee telefoniche. «Purtroppo – spiega l’Azienda sanitaria provinciale – l’altissimo numero di telefonate contemporanee ha, spesso, portato alla congestione del sistema che, già, accusa un sovraccarico per l’attività dello smart working attuato dall’Asp di Palermo nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza Coronavirus. Le linee telefoniche per le prenotazioni delle vaccinazioni sono passate da tre a sette».