L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di esercito in campo per sanificare diverse zone a Palermo. L’avvio dell’attività ieri con l’esercito che è stato all’Opera Pia Ardizzone di via Telesino, alla Missione Speranza e carità di Biagio Conte di via dei Decollati e alla Casa San Francesco di via Infermeria Cappuccini. Si prosegue oggi con l’Opera Pia Palagonia di via Amari Giuseppe Maggiore, lo Zen insieme di via Costante Girardengo, Inventare insieme di via Cipressi e il Centro Agape di piazza Santa Chiara. Domani, invece, è in programma un secondo intervento nella struttura di via dei Decollati, dove soggiornano gli ospiti di Biagio Conte. Altri militari, invece, già in settimana saranno al lavoro per sanificare le aree urbane più frequentate di tre delle quattro zone rosse della Sicilia. Ci sono Troina e Agira, in provincia di Enna, ma c’è anche Villafrati, Comune della provincia del capoluogo – conclude il quotidiano -.