L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta un’intervista realizzata al tecnico del Palermo.

Il Palermo che oggi lascia Petralia Sottana balla sul filo dell’equilibrio. Da un lato, Boscaglia ha una sicurezza: «Se il campionato iniziasse oggi, saremmo tutti pronti».

Dall’altro, però – scrive il quotidiano – resta sempre il dilemma su un organico da completare: «Questa purtroppo è l’unica nota negativa. Ci servono 4-5 elementi per tutti i reparti, ma mi fido ciecamente di Sagramola e Castagnini». Anche perché, le avversarie dei rosa, non sono messe meglio: « Oggi le squadre di C non hanno nemmeno iniziato a far mercato, il Palermo ha una buona base che deve essere limata». Con profili che abbiano «caratteristiche ed esperienza – prosegue il tecnico – se troviamo un giocatore di 23 anni che ha fatto quattro campionati, per me è già esperto».